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Происшествия

Житель Алтая увидел в окошке измену и порезал ножом «предателей»

Жителя Алтайского края обвиняют в убийстве возлюбленной из ревности, сообщает региональный СК.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел 13 апреля в одном из сел Павловского района. 40-летнего мужчину обвиняют в убийстве.

«Шел с работы домой и решил зайти в гости к знакомому. Заглянув в окно дома он увидел, что тот находится вместе с его сожительницей. Обвиняемый, движимый чувством ревности, выбил окно и ножом нанес несколько ранений сопернику и гражданской супруге», — рассказали в СК.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. Товарищ находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы.

Обвиняемого заключили под стражу. Следователям предстоит дать оценку его действиям.

Ранее похожая история произошла в Республике Алтай. Однако в этом случае мужчина не успел ударить супругу, но она успела схватить лежавший на печи нож.

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