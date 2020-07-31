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Происшествия

Бийчанин направил на полицейского пистолет, но сотрудник успел отвести выстрел в сторону

В Алтайском крае мужчина, угрожавший своей супруге, пытался выстрелить в полицейского, сообщает региональный СК.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Инцидент произошел в Бийске вечером 29 июля. 68-летний мужчина в своей квартире угрожал пистолетом супруге.

«Полицейские попытались уговорить мужчину сложить оружие и боеприпасы. Когда дверь открылась и сотрудники правоохранительных органов вошли внутрь, хозяин квартиры направил заряженный пистолет на полицейских», — рассказали в ведомстве.

Один из сотрудников схватил мужчину за руку и наклонил пистолет вниз, после чего бийчанин выстрелил.

Мужчину задержали и обвинили в «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное.

Накануне пьяные сибиряки на мандариновом «Иж-Комби» в глубокой луже подрались с полицейскими.

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