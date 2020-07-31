Бийчанин направил на полицейского пистолет, но сотрудник успел отвести выстрел в сторону

Инцидент произошел в Бийске вечером 29 июля. 68-летний мужчина в своей квартире угрожал пистолетом супруге.
«Полицейские попытались уговорить мужчину сложить оружие и боеприпасы. Когда дверь открылась и сотрудники правоохранительных органов вошли внутрь, хозяин квартиры направил заряженный пистолет на полицейских», — рассказали в ведомстве.
Один из сотрудников схватил мужчину за руку и наклонил пистолет вниз, после чего бийчанин выстрелил.
Мужчину задержали и обвинили в «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное.
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