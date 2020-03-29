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Происшествия

Бийчанин получил реальный срок за дебош в автобусе

Суд вынес приговор бийчанину, который устроил скандал в автобусе, ударил кондуктора и угрожал пассажирке. За дебош в общественном транспорте мужчина получил реальный срок — 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима, пишет «Бийский рабочий».

Драка в автобусе.
Драка в автобусе.
Кадр из видео НБЛ Бийск на YouTube

Резонансный конфликт произошел 27 марта 2019 года в бийском автобусе № 36. Двое нетрезвых молодых людей щелкали семечки и бросали шелуху на пол. Кондуктор сделала им замечание. Тогда один из мужчин неожиданно ударил ее по лицу. За кондуктора заступилась пассажирка, но и ее попытались вытолкнуть из автобуса.

На скамью подсудимых отправился только один из парней — тот, который пытался выбросить пассажирку из автобуса и угрожал то убить ее, то свернуть ей челюсть. Ему 25 лет, сам родом из Буланихи, образование — девять классов. За плечами — две судимости.

Мужчина не отрицал, что вел себя в салоне нагло. Однако обращения кондуктора не стерпел. Оно, как выразился обвиняемый, «задело и обидело его мужское достоинство».

Во время следствия мужчина записал видео с извинениями. Однако спустя год состоялся суд, который вынес решение — 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима.

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