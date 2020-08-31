Бийчанин получил удар ножом в магазине, где нетрезвая администратор отдыхала с мужем

Житель алтайского наукограда рассказал в паблике « Инцидент Бийск », как получил ножевое ранение в продуктовом магазине, куда он пришел за полчаса до закрытия.

Инцидент произошел вечером 30 августа в магазин «Аникс». Данное происшествие подтвердили в торговой сети.

По словам молодого человека, в магазин, который работает до 23:00, он пришел в 22:30. Сразу столкнулся «с невменяемым персоналом в алкогольном опьянении», который нецензурной бранью пытался его выгнать.

«Все это закончилось тем, что муж администратора данного магазина, который также был в состоянии алкогольного опьянения, накинулся на меня с ножом, сделав колотое ранение в грудь глубиной семь сантиметров», — рассказал пострадавший.

Разборки в магазине в Бийске. кадр из видео.

Инцидент попал на видео: на кадрах женщина материт покупателя, к которому после подбегает мужчина с ножом, бьет его в грудь и начинает преследовать.

Представитель торгового двора «Аникс» подтвердил факт происшествия и принес извинения пострадавшему.

«Добрый день. Приносим свои извинения от лица компании. Данный инцидент имел место быть. Мужчина с видео не работает в нашей сети. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы. Такое поведение сотрудника ТС Аникс неприемлемо. Сотрудник уволен сегодняшним числом», — отметил 31 августа представитель компании.

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