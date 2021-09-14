Бийчанин пожаловался на «пьяного» хирурга в горбольнице

Мужчина рассказал, что его приятель попал в ЦГБ с переломами бедренных костей и стопы. Челюстно-лицевой хирург, со слов автора, при попытке поставить обезболивающее «проткнул насквозь щеку» пациенту.
Главврачу больницы уже сообщили о произошедшем, сообщили «Толку» в краевом минздраве.
Если факты подтвердятся, доктора уволят.
В ведомстве также принесли извинения и назвали его поведение недопустимым.
Следственные органы уже начали проверку по материалам СМИ.
Ранее в Алтайском крае завершили расследование дела о смерти полуторагодовалой девочки в Советской ЦРБ. Экспертиза выявила множественные повреждения грудной клетки и кровоизлияние легких в результате катетеризации подключичной вены. Ребенку проткнули легкое.