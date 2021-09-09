На Алтае завершили расследование смерти девочки, которой в больнице прокололи легкое

В Алтайском крае завершили расследование дела о смерти полуторагодовалой девочки в Советской ЦРБ в январе 2021 года, сообщает « КП-Барнаул ».

Ранее altapress.ru рассказал полную историю произошедшего в больнице, где погибла девочка. Ребенок поступил в медучреждение с ожогами 1−2 степени, покрывшими 10% тела.

«Экспертиза выявила множественные повреждения грудной клетки и кровоизлияние легких в результате катетеризации подключичной вены. Ребенку проткнули легкое», — сообщали ранее.

О завершении расследования рассказала в своем Instagram мать ребенка Регина Голошубова.

«Запасаемся валерианкой и всем остальным. Следствие завершено. Осталось пережить суды, а их, я чувствую, будет много, даже с учетом всех доказательств. Надеюсь, скоро все придет к логическому завершению», — написала женщина.

Изданию мать ребенка сообщила, что до окончания судов не может разглашать подробности дела.

Напомним, после гибели ребенка алтайский минздрав заявил, что «лечение было согласовано».

После этого в регионе запустили петицию в поддержку врача Советской ЦРБ, где девочке проткнули легкое.