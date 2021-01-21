Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -7°C
Происшествия

В Алтайском крае запустили петицию в поддержку врача ЦРБ, где умерла девочка

В сети появилась петиция в поддержку врача Советской ЦРБ. После обнародования информации о трагедии, которая произошла с двухлетней девочкой в стенах больницы, доктора якобы начали травить в интернете.

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Автор обращения уверен, что врач, «проводивший „вслепую“ манипуляции, не был обезопасен от осложнений, прописанных в медицинской литературе».

«Отсутствие медицинской грамотности у населения повлекло за собой общественную травлю доктора в сети с привлечением СМИ. Высококвалифицированный, опытный специалист, проработавший более 30-ти лет в Советской ЦРБ, неоднократно спасавший жизни как взрослого, так и детского населения, не заслуживает подобного отношения и тех слов в свой адрес, что пишут в интернете, из-за однократного стечения обстоятельств, не связанного с его профессиональными качествами», — говорится в петиции.

Автор просит «снизить количество нападок» на врача в социальных сетях.

Что случилось в Совесткой ЦРБ

11 января двухлетняя девочка пролила на себя стакан кипятка, получила ожоги и попала в больницу. После оказания медпомощи она скончалась в реанимации.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены.

Следователи устанавливают все обстоятельства и будут давать принципиальную оценку действий медперсонала. Также проверку проводит региональный минздрав и прокуратура. О трагедии в соцсетях ранее рассказывала мать ребенка.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе краевого минздрава Дмитрию Попову провести комплексную проверку больницы.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Гибель ребенка вызвала бурю эмоций, негодования со стороны многих жителей края и особенно жителей Советского района. В разных источниках я обнаружил огромное количество жалоб на то, как в принципе это учреждение работает, как разговаривают с пациентами, как обращаются. Это же все видят: местные депутаты, глава, сотрудники администрации, просто неравнодушные жители, коллеги. Такой шквал возмущений требует реакции. Не бывает дыма без огня. У нас идет проверка по конкретному случаю, а вы организуйте комплексную проверку по Советской ЦРБ, привлеките местные органы власти. Результаты проверки доложите мне.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость