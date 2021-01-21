В Алтайском крае запустили петицию в поддержку врача ЦРБ, где умерла девочка

В сети появилась петиция в поддержку врача Советской ЦРБ. После обнародования информации о трагедии, которая произошла с двухлетней девочкой в стенах больницы, доктора якобы начали травить в интернете.

Автор обращения уверен, что врач, «проводивший „вслепую“ манипуляции, не был обезопасен от осложнений, прописанных в медицинской литературе».

«Отсутствие медицинской грамотности у населения повлекло за собой общественную травлю доктора в сети с привлечением СМИ. Высококвалифицированный, опытный специалист, проработавший более 30-ти лет в Советской ЦРБ, неоднократно спасавший жизни как взрослого, так и детского населения, не заслуживает подобного отношения и тех слов в свой адрес, что пишут в интернете, из-за однократного стечения обстоятельств, не связанного с его профессиональными качествами», — говорится в петиции.

Автор просит «снизить количество нападок» на врача в социальных сетях.

Что случилось в Совесткой ЦРБ

11 января двухлетняя девочка пролила на себя стакан кипятка, получила ожоги и попала в больницу. После оказания медпомощи она скончалась в реанимации.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены.

Следователи устанавливают все обстоятельства и будут давать принципиальную оценку действий медперсонала. Также проверку проводит региональный минздрав и прокуратура. О трагедии в соцсетях ранее рассказывала мать ребенка.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе краевого минздрава Дмитрию Попову провести комплексную проверку больницы.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: