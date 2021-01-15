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Происшествия

«Лечение было согласовано». Алтайский минздрав прокомментировал смерть девочки в районной больнице

В министерстве здравоохранения Алтайского края сообщили, что министр контролирует ход дела о смерти двухлетней девочки в Советской ЦРБ. Губернатор также информирован о ситуации.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов поручил профильным специалистам рассмотреть обстоятельства смерти ребенка в Советской ЦРБ. Из больницы изъяли медицинские документы, в которых зафиксированы все действия медиков, сообщает краевой минздрав в Instagram.

«Лечение было согласовано с главными специалистами края. Также у врачей Советской ЦРБ имелся опыт проведения всех манипуляций. Проверка правильности оказания медицинской помощи будет продолжена», — отметили в ведомстве.

По итогам судмедэкспертизы комиссия сделает выводы и даст заключение.

О трагедии в соцсетях рассказала мать погибшей девочки. Известно, что 11 января девочка пролила на себя стакан кипятка, получила ожоги и попала в больницу. Там она скончалась в реанимации.

По предварительным данным судмедэкспертизы, причиной смерти ребенка стало повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены.

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