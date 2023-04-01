Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли злоумышленника.
На кадрах они заметили мужчину, который взял в торговом зале алкоголь и подошел к кассе. Там он попросил продавщицу подать ему табачную продукцию, а в качестве оплаты протянул банкноту красного цвета.
Визуально купюра была похожа на пятитысячную. Ничего не заподозрив, кассир приняла ее и отсчитала сдачу.
Полиция задержала 42-летнего бийчанина, он признал вину. В его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве и взяли под подписку о невыезде.
Ранее стало известно, что мошенники каждую неделю похищают 40−50 млн рублей у сибиряков.