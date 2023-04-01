1 апреля
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Происшествия

Бийчанин расплатился за покупки в супермаркете «дублями»

Управляющая продуктового магазина при пересчете выручки обнаружила сувенирную купюру достоинством «пять тысяч дублей», сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Билет "Банка приколов".
Билет "Банка приколов".
пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли злоумышленника.

На кадрах они заметили мужчину, который взял в торговом зале алкоголь и подошел к кассе. Там он попросил продавщицу подать ему табачную продукцию, а в качестве оплаты протянул банкноту красного цвета.

Визуально купюра была похожа на пятитысячную. Ничего не заподозрив, кассир приняла ее и отсчитала сдачу.

Полиция задержала 42-летнего бийчанина, он признал вину. В его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве и взяли под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что мошенники каждую неделю похищают 40−50 млн рублей у сибиряков.

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