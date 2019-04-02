Бийчанин в Верховном суде попытался обжаловать наказание за двойное убийство

50-летний Игорь Пятаков получил более 20 лет лишения свободы за жестокое убийство двух человек. Осужденный решил обжаловать приговор в Верховном суде РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Пятаков проживал в квартире с бывшей женой своего отца и его сыном после того, как освободился из колонии по УДО за убийство и разбой. У родственников возник конфликт из-за того, что Пятаков не платил за квартиру. В январе 2018 года в очередной ссоре он разозлился и ударил сына хозяйки квартиры несколько раз по голове топором и спрятал тело в шкаф.

Когда женщина вернулась домой и завела с Пятаковым разговор о его переезде, тот снова вышел из себя и ударил ее гантелей, а потом задушил.

За убийство двух человек, с учетом наказания по предыдущему приговору, суд назначил Пятакову 21 год лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а последующих — в исправительной колонии особого режима.

В суде первой инстанции он полностью согласился с предъявленным обвинением, но потом решил обжаловать приговор, ссылаясь на недоказанность отдельных обстоятельств и суровость наказания.

В Верховном суде не нашли оснований для изменения приговора.