Бийчанин запросил компенсацию за «нечеловеческие условия содержания» в камере городского суда

По заявлению истца, в 2012 он периодически содержался под стражей в камерах Бийского городского суда Алтайского края, где были «нечеловеческие условия содержания».
«Истец просил признать факт содержания в камерах, расположенных в конвойном помещении и в залах судебных заседаний Бийского городского суда Алтайского края ненадлежащими, унижающими человеческое достоинство, и взыскать с ответчиков в пользу истца в солидарном порядке за счет казны Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере *** рублей», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы алтайских судов.
Ответчики не согласились с содержанием иска. По их мнению, истец не предоставил никаких доказательств.
Исходя из этого, суд отказал в удовлетворении исковых требований.
Истец подал на апелляцию. Но и эта инстанция оставила решение без изменений.
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