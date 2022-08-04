4 августа
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Происшествия

Бийчанин запросил компенсацию за «нечеловеческие условия содержания» в камере городского суда

В Бийский районный суд с заявлением о компенсации морального вреда обратился мужчина. Он пожаловался на грубое нарушение своих прав.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

По заявлению истца, в 2012 он периодически содержался под стражей в камерах Бийского городского суда Алтайского края, где были «нечеловеческие условия содержания».

«Истец просил признать факт содержания в камерах, расположенных в конвойном помещении и в залах судебных заседаний Бийского городского суда Алтайского края ненадлежащими, унижающими человеческое достоинство, и взыскать с ответчиков в пользу истца в солидарном порядке за счет казны Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере *** рублей», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы алтайских судов.

Ответчики не согласились с содержанием иска. По их мнению, истец не предоставил никаких доказательств.

Исходя из этого, суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Истец подал на апелляцию. Но и эта инстанция оставила решение без изменений.

Ранее 9-летний мальчик устроил настоящий дебош в суде: плевался в приставов и «проскакал» на спине матери.

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