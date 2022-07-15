9-летний россиянин устроил дебош в суде, плевался в приставов и «проскакал» на спине матери

Ребенок переворачивал мебель, бросался на полицейских и громко кричал в здании суда, сообщает « Татарстан 24» .

В суде малолетний хулиган оказался из-за украденного велосипеда, разбитого автомобиля и драк со сверстниками во дворе.

На заседании должны были решить вопрос о помещении школьника в центр временного содержания.

Однако справиться с подростком не получилось даже у сотрудников полиции. Вышедший из-под контроля 9-летний мальчик переворачивал скамейки, плевался в приставов и бил мать, пишет Газета.Ru.

Женщина не могла угомонить его и время от времени одобряла действия сына, но досталось и ей — хулиган пинал ее, а после забрался на спину и поехал верхом на ней в зал суда в сопровождении полицейских.

Заседание пришлось перенести.

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