9-летний россиянин устроил дебош в суде, плевался в приставов и «проскакал» на спине матери

В суде малолетний хулиган оказался из-за украденного велосипеда, разбитого автомобиля и драк со сверстниками во дворе.
На заседании должны были решить вопрос о помещении школьника в центр временного содержания.
Однако справиться с подростком не получилось даже у сотрудников полиции. Вышедший из-под контроля 9-летний мальчик переворачивал скамейки, плевался в приставов и бил мать, пишет Газета.Ru.
Женщина не могла угомонить его и время от времени одобряла действия сына, но досталось и ей — хулиган пинал ее, а после забрался на спину и поехал верхом на ней в зал суда в сопровождении полицейских.
Заседание пришлось перенести.
Ранее исчезнувшую девочку-подростка из Алтайского края нашли у друзей в Питере.