12 августа
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Происшествия

Бийчанка инвестировала 9 млн рублей в кошелек мошенников

Жительница Бийска хотела заработать на инвестициях, но попала в руки мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

48-летняя бийчанка увидела рекламу, в которой обещали быстрый заработок. Она прошла по ссылке и зарегистрировалась на платформе.

После этого женщине позвонили и рассказали о невероятной доходности почти в 200%. Все, что для этого требовали — внести деньги на брокерский счет.

За восемь месяцев общения с менеджером жительница Бийска перевела мошенникам больше 9 млн рублей. Это личные и кредитные средства, а также средства от продажи автомобиля и недвижимости.

Вывести сумму у клиентки не получалось. Сначала злоумышленники просили оплатить комиссию, а дальше — страховку, штраф и пошлины. Но даже после она не получила заработанное «на руки». Как выяснилось, все деньги ушли в карман мошенников. Больше на связь они не выходили.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Алтая купила баню у мошенников и «запарилась» с ними разбираться.

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