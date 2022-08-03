3 августа
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Происшествия

Жительница Алтая «запарилась» разбираться с мошенниками, у которых купила баню

В Алтайском крае женщина хотела купить баню и отдала деньги мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому.

Баня. Кижи.
Баня. Кижи.
ru.wikipedia.org

В начале июля 45-летняя жительница Немецкого национального района нашла сайт по продаже бань. Ее привлекло сооружение за 228 тыс. рублей.

Она написала продавцам. Затем ей выслали электронный подписанный директором и бухгалтером договор купли-продажи. На банковскую карту женщина отправила предоплату — 114 тыс. рублей.

В компании указали, что срок доставки бани — 20 дней. Первые дни с женщиной еще созванивались, но вскоре телефоны отключили.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину», — рассказали в ведомстве.

Мошенникам грозит срок до пяти лет.

Ранее юрист рассказал о новой схеме телефонного мошенничества.

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