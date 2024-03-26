Бийчанка лишилась денег, пытаясь оформить поездку через сервис по поиску попутчиков

В сервисе по поиску попутчиков женщина нашла подходящую поездку. Мужчина из объявления предложил продолжить переписку в мессенджере.
Девушке необходимо было забронировать место, для этого собеседник отправил ей ссылку якобы на сайт известного сервиса автобусных перевозок. Там будущая пассажирка попыталась внести оплату, но она не проходила.
В этот же момент бийчанке поступил звонок. Собеседник представился сотрудником финансового учреждения и сообщил, что мошенники получили доступ к ее банковским данным.
Ей пояснили, что сохранить сбережения можно путем перевода их на безопасный расчетный счет. Девушка сделала все исходя из инструкции неизвестного и лишилась 30 тыс. рублей.
Пострадавшая быстро поняла, что это были мошенники. Она обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что у мошенников появился новый способ обмана в связи с терактом в Крокусе.
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