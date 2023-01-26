26 января
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Происшествия

Бийчанка сдала технику со съемной квартиры в ломбард

Бийчанка сдала в ломбард технику со съемной квартиры. Ее приговорили к одному году условно, сообщают в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Холодильник. Продукты.
Холодильник. Продукты.
СС0

Женщина выбрала квартиру на сайте объявлений в ноябре 2021 года и позвонила арендодателю.

В стоимость жилья входили техника и мебель. Был подписан договор, затем жительница Бийска ушла в запой.

Когда деньги закончились, «возник преступный умысел».

«11 января 2022 года к ней пришел знакомый, которого она попросила помочь вынести из квартиры бытовую технику, пояснив, что имущество принадлежит ей и она желает продать его в связи с отсутствием средств на оплату аренды квартиры», — уточняет пресс-служба.

Женщине дали 5,5 тыс. рублей за технику в ломбарде.

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