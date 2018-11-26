Бийчанка украла косметику из барнаульского «Холди» и продала на рынке

Жительницу бийского поселка Сорокино обвиняют в мелком хищении из барнаульского магазина «Холди». До этого случая женщину четыре раза наказывали за кражи административно и один раз — уголовно.

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Евгения Плеханова, женщина приехала в краевую столицу в августе 2018 года в поисках работы, которые ничем не закончились. Денег на обратный билет до дома у нее не было, поэтому бийчанка решила совершить очередную кражу в магазине. Женщина похитила из «Холди» косметические средства, которые продала на рынке «Докучаево».

Вину бийчанка признала и заявила, что готова возместить причиненный ущерб в размере 1 460 рублей. Однако, как отмечает прокуратура, ни один из предыдущих пяти судебных штрафов она до сих пор не оплатила, постоянного источника дохода не имеет. В этих условиях ей грозит более серьезное наказание — до 1 года лишения свободы.