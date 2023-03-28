28 марта
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Происшествия

Бийчанка заработала срок на таблетках для похудения

Жительнице Бийска вменяют незаконное приобретение с целью сбыта и контрабанду сильнодействующего вещества, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Диета. Калории. Талия. Женщина
Диета. Калории. Талия. Женщина
СС0

Женщина в 2021 году приняла несколько заказов на препараты для похудения.

В составе таких таблеток было сильнодействующее, но не наркотическое вещество. Тем не менее, его оборот должен подлежать обязательному контролю и быть ограничен.

Горожанка получила оплату за препарат на карту и заказала таблетки из Казахстана. При этом зная, что пересылка подобных веществ через границу России незаконна.

Однако при получении посылки в Бийске таможенник изъял у бийчанки коробку. В ней нашли 30 блистеров препарата.

Подсудимая не признала вину, объяснив, что действительно купила таблетки для похудения, но только для личного использования. Распространять их она не собиралась.

С учетом всех обстоятельств, женщину признали виновной в контрабанде и незаконном обороте. Ей назначили лишение свободы на три с половиной года условно и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее в Барнауле за контрабанду героина на 14 лет осудили жителя Томска.

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