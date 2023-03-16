В Барнауле за контрабанду героина на 14 лет осудили жителя Томска

В ноябре 2022 года томич на личном автомобиле пересек границу с Казахстаном.
В багажнике мужчина спрятал наркотическое средство массой 960 грамм. На обратном пути, по дороге в Барнаул, его задержали.
Наркотик изъяли, экспертиза установила, что это был героин.
В отношении обвиняемого возбудили несколько уголовных дел. В итоге суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строго режима.
Автомобиль изъяли в пользу государства.
Ранее сибиряк получил 5,5 лет колонии строгого режима за торговлю наркотиками в Барнауле.