В Барнауле за контрабанду героина на 14 лет осудили жителя Томска

56-летнего жителя Томска задержали по дороге из Казахстана в Барнаул и осудили за контрабанду наркотиков, сообщает пресс-служба ФСБ России.

В ноябре 2022 года томич на личном автомобиле пересек границу с Казахстаном.

В багажнике мужчина спрятал наркотическое средство массой 960 грамм. На обратном пути, по дороге в Барнаул, его задержали.

Наркотик изъяли, экспертиза установила, что это был героин.

В отношении обвиняемого возбудили несколько уголовных дел. В итоге суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строго режима.

Автомобиль изъяли в пользу государства.

Ранее сибиряк получил 5,5 лет колонии строгого режима за торговлю наркотиками в Барнауле.