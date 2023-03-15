Сибиряк получил 5,5 лет колонии строгого режима за торговлю наркотиками в Барнауле

В 2022 году житель г. Читы начал работать наркокурьером в одном из незаконных магазинов сети Darknet. Он приехал в Барнаул, чтобы забрать посылку с наркотиками.

Незаконный товар находился в коробке из-под музыкальной колонки. Курьер планировал расфасовать партию на более мелкие и сбывать через тайниковые закладки.

Наркотики в коробке. Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Согласно проведенной экспертизе, вещество в коробке — это мефедрон, общей массой 480 граммов.

Житель Сибири вину в содеянном признал. Суд назначил 19-летнему преступнику наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Наркотики в коробке. Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Ранее в Барнауле полицейские задержали мужчину, у которого нашли почти полкилограмма наркотиков.