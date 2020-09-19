Неприятность произошла 18 сентября в бийском поселке Сорокино.
«Было разгромлено пристанище для бездомных кошек — жили семь кошек и три котенка», — рассказали очевидцы.
Домик построили специально. Находился он в 15 метрах от торца жилого дома № 14 по улице Гайдара.
«Это преднамеренно сделали трое мужчин без определенного места жительства, действовавшие под руководством двух жительниц этого дома», — отметили очевидцы инцидента.
Особенно их беспокоит то, что кошки без крыши над ушками остались накануне зимы.
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