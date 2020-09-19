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Происшествия

Бийские бомжи разгромили домик для бездомных кошек. Теперь кошки — бомжи

В Бийске группа бомжей под руководством двух женщин разгромила домик для бездомных кошек, рассказали в паблике «Инцидент Бийск».

Кошка.
Кошка.
Михаил Хаустов

Неприятность произошла 18 сентября в бийском поселке Сорокино.

«Было разгромлено пристанище для бездомных кошек — жили семь кошек и три котенка», — рассказали очевидцы.

Домик построили специально. Находился он в 15 метрах от торца жилого дома № 14 по улице Гайдара.

«Это преднамеренно сделали трое мужчин без определенного места жительства, действовавшие под руководством двух жительниц этого дома», — отметили очевидцы инцидента.

Особенно их беспокоит то, что кошки без крыши над ушками остались накануне зимы.

Правозащитников просят обратить внимание на коварство женщин, у которых есть свой теплый уголок для прятаний от морозов.

Ранее в Новосибирске объявился кошачий маньяк-расчленитель, который держит в страхе всех котиков.

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