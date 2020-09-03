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Происшествия

Кошачий маньяк-расчленитель держит в страхе всех котиков Новосибирска

В столице Сибири разыскивают неизвестного живодера, который с особой жестокостью убивает и расчленяет кошек, сообщает ГТРК «Новосибирск».

Маньяк.
Маньяк.
Анна Зайкова

Жители города находят на улицах трупы кошек. Сначала думали, что это «дело рук» бродячих собак, но после обратили внимание на явные отсылки к человеческим проделкам.

Нашли уже пять мертвых животных, которых убили с особой жестокостью — раны явно нанесли острым предметом. Последний кошачий трупик обнаружили утром 3 сентября.

«Расчлененная — наша кошка. Наши дети переносят психологическую травму, плачут и спрашивают, где наши любимцы. Какие нелюди живут среди нас», — рассказала жительница СНТ «Мичурина-3».

Убитые кошки в Новосибирске.
Убитые кошки в Новосибирске.
nsktv.ru

По словам женщины, началось все в середине августа. Первую кошку буквально разорвали: туловище нашли без головы, лап и хвоста.

Через неделю все повторилось, только раны другие — словно кто-то несколько раз протыкал ножом в одном месте.

Теперь жители Новосибирска регулярно знакомятся с «работами» неизвестного живодера. Можно сказать, что кошачий расчленитель каждую неделю выходит на охоту.

Напомним, похожий случай произошел в городе летом 2019 года — девочка отрезала все лапы и сняла скальп с рыжего кота по кличке Мотя. Неделю назад ее освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение.

Накануне в Новосибирске неизвестные привязали мертвую белочку к перилам возле обувного магазина.

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