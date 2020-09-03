Кошачий маньяк-расчленитель держит в страхе всех котиков Новосибирска

В столице Сибири разыскивают неизвестного живодера, который с особой жестокостью убивает и расчленяет кошек, сообщает ГТРК «Новосибирск» .

Жители города находят на улицах трупы кошек. Сначала думали, что это «дело рук» бродячих собак, но после обратили внимание на явные отсылки к человеческим проделкам.

Нашли уже пять мертвых животных, которых убили с особой жестокостью — раны явно нанесли острым предметом. Последний кошачий трупик обнаружили утром 3 сентября.

«Расчлененная — наша кошка. Наши дети переносят психологическую травму, плачут и спрашивают, где наши любимцы. Какие нелюди живут среди нас», — рассказала жительница СНТ «Мичурина-3».

Убитые кошки в Новосибирске. nsktv.ru

По словам женщины, началось все в середине августа. Первую кошку буквально разорвали: туловище нашли без головы, лап и хвоста.

Через неделю все повторилось, только раны другие — словно кто-то несколько раз протыкал ножом в одном месте.

Теперь жители Новосибирска регулярно знакомятся с «работами» неизвестного живодера. Можно сказать, что кошачий расчленитель каждую неделю выходит на охоту.

Напомним, похожий случай произошел в городе летом 2019 года — девочка отрезала все лапы и сняла скальп с рыжего кота по кличке Мотя. Неделю назад ее освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение.

Накануне в Новосибирске неизвестные привязали мертвую белочку к перилам возле обувного магазина.