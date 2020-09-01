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Происшествия

В Новосибирске живодеры привязали мертвую белочку к перилам возле обувного магазина

В новосибирском Академгородке обнаружили мертвую белку возле входа в магазин, сообщает «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“»

Белка.
Белка.
СС0

Мертвое животное, привязанное к перилам на крыльце обувного магазина, нашли утром. Скорее всего, сделали это ночью.

«Я не знаю, кто это сделал, но было мерзко и неприятно от осознания того, что в Академе живут такие люди», — рассказала местная жительница.

Подписчики паблика в комментариях к записи гадают: обострение это или просто садизм. Сошлись во мнении, что дело не в Академгородке, а в том, что «такие люди» теперь везде.

Нет доказательств тому, что белку изначально убили, а потом привязали. Однако сам факт вызвал сомнение в психическом здоровье у тех, кто это сделал.

«Адекватный человек не будет в принципе так привязывать любое животное, в любом его состоянии. У человека, который это сделал, проблемы с психикой», — пишут в комментариях.

Ранее в Барнаульском зоопарке по вине посетителей погибли несколько белок.

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