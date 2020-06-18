В Барнаульском зоопарке по вине посетителей погибли животные

По словам Писарева, белки умерли из-за беспечного поведения гостей зоопарка.
Кормить животных ни в коем случае нельзя, об этом неоднократно предупреждают посетителей, но некоторые все равно хотят угостить зверят, как они считают, лакомствами.
Для кормления животных есть специалисты, напоминает директор зоопарка, звери никогда не остаются голодными.
Причем это не первый подобный случай. По вине посетителей уже погиб олень и чуть не умерла пантера.
Барнаульцы в комментариях предлагают штрафовать нарушителей за несоблюдение правил. «Может так доходить будет», — пишут под постом.