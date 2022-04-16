16 апреля
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Происшествия

Бийский романтик наглым образом украл для возлюбленной букет хризантем

В цветочном магазине в Бийске из-за влюбленного парня лишились букета хризантем.

Цветы.
Цветы.
CC0

26-летняя продавец сообщила в полицию о том, что неизвестный открыто похитил букет. Мужчина сначала попросил собрать цветочную композицию, а когда букет был готов, сообщил, что у него нет денег.

Вместо оплаты он предложил свой мобильный телефон, но флорист отказалась.

Тогда мужчина просто забрал цветы и ушел.

Полицейские оперативно установили его личность. Как оказалось, 38-летний житель села Малоугренево уже был не раз судим.

Он пояснил, что хотел сделать приятное своей возлюбленной.

«Не остановило ухажера даже отсутствие на это финансовых возможностей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации „Грабеж“», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее бийчанин украл у деда и продал холодильник, телевизор, музыкальный центр и пылесос.

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