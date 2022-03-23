23 марта
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Жизнь

Бийчанин украл у деда и продал холодильник, телевизор, музыкальный центр и пылесос

В Алтайском крае полицейские установили подозреваемого в краже бытовой техники из дома пенсионера, сообщает региональное МВД.

1999 год, дедушка из позабытой богом деревни.
1999 год, дедушка из позабытой богом деревни.
Анна Зайкова

Накануне 85-летний житель Бийска обнаружил, что из его дома пропали холодильник, стиральная машина, телевизор, пылесос и музыкальный центр.

Ущерб пострадавший оценил почти в 75 тысяч рублей.

«Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный 52-летний внук заявителя», — рассказали в ведомстве.

Мужчина признался и рассказал, что похищенное продал, а деньги потратил по своему усмотрению.

Бийчанину грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба».

Ранее другой житель Алтая украл у деда старинную мутоновую шубу, чтобы подарить девушке.

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