Бийчанин украл у деда и продал холодильник, телевизор, музыкальный центр и пылесос

Накануне 85-летний житель Бийска обнаружил, что из его дома пропали холодильник, стиральная машина, телевизор, пылесос и музыкальный центр.
Ущерб пострадавший оценил почти в 75 тысяч рублей.
«Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный 52-летний внук заявителя», — рассказали в ведомстве.
Мужчина признался и рассказал, что похищенное продал, а деньги потратил по своему усмотрению.
Бийчанину грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба».
Ранее другой житель Алтая украл у деда старинную мутоновую шубу, чтобы подарить девушке.