Бийский школьник попал в больницу после того, как его избили одноклассники

В бийской школе № 17 11-летний пятиклассник после стычки с одноклассниками получил травму головы, несколько раз терял сознание и в итоге попал в больницу, сообщает « Бийское телевидение ». В школе вызвать ребенку скорую согласились не сразу.

Конфликт между детьми произошел на перемене перед последним уроком.

Мама ребенка:

Он сидел на уроке, ему стало плохо. Он упал. Учительница решила, что он уснул. Она его растолкала. Он очнулся. А весь класс рассмеялся. Урок закончился. Он взял в гардеробе одежду, оделся, вышел и на территории школы у березы упал, потерял сознание.

На помощь пришли уже другие ученики и прохожие. Они привели ребенка в сознание и отвели в школу. Медработника там не оказалось — он был в отпуске. Вызывать скорую дежурный тоже не стал.

Позже спустилась классная руководительница, поговорила с ребенком и попросила ребят проводить мальчика до дома.

Руководство школы уже в курсе произошедшего, проводится внутренняя проверка. Разбираться в ситуации будет и следственный комитет. Его сотрудники дадут оценку как действиям детей, избивших мальчика, так и работникам школы, сообщила Ольга Чеснокова, помощник руководителя алтайского следкома по взаимодействию со СМИ.

Ребенок тем временем находится в больнице. Он признается, что самочувствие «в норме», но голова болит — у него диагностировали сотрясение мозга.