В мэрии Бийска прошли обыски по делу захвата турбазы для постройки коттеджей

В администрации Бийска прошли обыски и выемка документов в рамках расследования уголовного дела по факту захвата детской турбазы «Рассвет». Ее директор утверждает, что чиновники разрушили объект, а землю незаконно раздали под строительство коттеджей, сообщили « Наши новости ». Ранее « Банкфакс » писал, что документы о выделении участков подписывали первые лица города.

Детскую турбазу «Рассвет» построили в 1930-е годы у реки Бия. По словам директора турбазы Анатолия Гловацкого, первые дома на территории начали строить здесь в 2003-м, когда турбаза еще работала. Они принадлежали, по его словам первым лицам мэрии и милиции. В 2005 году, говорит Гловацкий турбазу стали разорять: поджигать, сносить строения бульдозерами.

Сейчас на месте комплекса расположено несколько коттеджей.

Турбаза «Рассвет». Бийск Скрин с YouTube

Первое заявление в следственные органы директор написал еще в 2015 году. Но тогда вынесли постановление об отказе в возбуждении дела. И лишь в октябре 2017 года после того, как Гловацкий попал на личный прием к руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Евгению Долгалеву, постановления об отказе отменили, организовали доследственную проверку, а в декабре 2017 года возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций).

В документах дела, писал Банкфакс", говорится, что турбаза еще в 1990-х годах получила право бессрочно пользоваться земельным участком, на котором находятся ее объекты. Но в результате действий чиновников единый участок был разделен на несколько более мелких, которые в свою очередь предоставлялись третьим лицам. Из материалов следует, что землю начали выделять еще с 2003 года, когда мэром был ныне покойный Геннадий Карпушкин. По данным издания, несколько решений якобы подписал экс-главой администрации Николай Нонко. Так, за несколько месяцев до своей отставки он завизировал постановление о передаче земли управлению капстроительства мэрии для возведения детсада. Для стройки неустановленные лица разрушили многие объекты турбазы.

Турбаза «Рассвет». Бийск Скрин с YouTube

Глава Бийска Александр Студеникин отказался комментировать ситуацию. Заместитель главы города Ирина Ломоносова рассказала «Нашим новостям», что документов, которые бы подтвердили право собственности детской турбазы «Рассвет» на данный земельный участок, не было представлено. Когда раздавали земельные участки, территория считалась пустующей, заброшенной.