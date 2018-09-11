Экс-лидер бийского ЛДПР сломал нос девушке на банкете в честь «Коммунистов России»

Молодая коммунистка Софья Дмитриева заявила, что бийский экс-депутат гордумы от ЛДПР Сергей Абрамов сломал ей нос, пишут SM-News. В пресс-службе МУ МВД России «Бийское» altapress.ru рассказали, что получили заявление от девушки.

По данным издания, экс-депутат Бийской гордумы Сергей Абрамов решил поучаствовать в работе регионального представительства партии «Коммунисты России». В пятницу 31 августа его заметили рядом с экс-кандидатом в президенты России Максимом Сурайкиным.

SM-News отмечают, что после открытия офиса партии «Коммунисты России» Абрамов якобы выпивал на банкете. После этого он начал проявлять внимание к молодой девушки Софье Дмитриевой. После ее отказа Абрамов сломал ей нос, утверждает девушка.

В пресс-службе МУ МВД России «Бийское» altapress.ru рассказали, что девушка написала заявление. По ее словам, конфликт произошел в переулке Кирова в 2 часа ночи 1 сентября. Потерпевшая рассказала, что Абрамов пять раз ударил ее по лицу и сломал нос.

В полиции отметили, что девушка уже была знакома с Абрамовым. Заявление зарегистрировали, материал находится на рассмотрении, в ближайшее время примут процессуальное решение.

Сергей Абрамов написал встречное заявление на Софью. Он утверждает, что девушка сама напала на него.

Напомним, в мае несколько членов ЛДПР по инициативе Сергея Абрамова написали письмо Владимиру Жириновскому, где просили отстранить от должности Евгению Боровикову и лидера фракции Владимира Семенова. В числе подписантов были некоторые депутаты на местах, люди, отстраненные от управления местными партячейками, а также 6 депутатов из фракции ЛДПР в краевом парламенте.

Что известно о Софье Дмитриевой

Софья Дмитриева ( в розовой кофточке) на встрече с Максимом Сурайкиным vk.com/komros77

Девушка является сторонницей партии Максима Сурайкина «Коммунисты России». Как сообщили в партии, в Бийске встреча товарища Максима с местными жителями «завершилась исполнением революционных песен — коммунист Софья Дмитриева исполнила песню „Кровь рабочих“».

Софья Дмитриева на встрече с Максимом Сурайкиным vk.com/komros77

Что известно о Сергее Абрамове

Сергей Абрамов ( слева). vk.com/id100418771

Координационный совет ЛДПР Бийска 2 декабря 2017 года освободил Сергея Абрамова от должности координатора партии по Наукограду, выразив ему недоверие, пишут «Новости Алтая».

По информации издания «Бийский рабочий», свой уход с поста Сергей Абрамов объяснил конфликтом, который случился между городским и краевым отделениями ЛДПР. Бийских партийцев не устраивало ведение предвыборной кампании со стороны действующего регионального координатора.

В марте 2018 года Сергея Абрамова лишили прав на 1 год 5 месяцев. По данным «Новостей Алтая», он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

На странице в соцести «Вконтакте» указано, что Сергей Абрамов работает директором ЧОП «Кольчуга».