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Происшествия

Следователи рассказали подробности страшного убийства на улице Бийска

Следователи возбудили уголовное дело и продолжают розыск мужчины, который убил девушку в Бийске.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).

По версии следствия, вечером 18 октября в районе ул. Васильева и Социалистической неизвестный молодой человек напал на двух 22-летних девушек.

«Используя в качестве оружия нож, он нанес удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге. Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля», — рассказали в СК.

В Бийске неизвестный убил девушку.
В Бийске неизвестный убил девушку.
vk.com/avarcomdtp

Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователи и следователи-криминалисты СК с сотрудниками уголовного розыска проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

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