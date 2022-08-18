Бизнес-класс. Пьяный пассажир подрался со стюардессой

Пассажир самолета, выполняющего рейс Владивосток — Хабаровск устроил дебош на борту самолета и подрался с бортпроводницей, пишет РЕН ТВ .

Мужчина летел в салоне бизнес-класса. Ему не понравились чем-то другие пассажиры. Он начал нецензурно выражаться и хвататься за их одежду. Потом «привязался» к одной из бортпроводниц и начал ее толкать.

На замечания экипажа не реагировал. Тогда неугомонного дебошира пристегнули ремнями безопасности к креслу. А один из попутчиков удерживал его.

В аэропорту нарушителя встретила полиция. Как выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяные моряки из России и Украины устроили дебош на борту самолета. Также члены экипажа разнимали драку российских туристов во время полета лайнера.