18 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Бизнес-класс. Пьяный пассажир подрался со стюардессой

Пассажир самолета, выполняющего рейс Владивосток — Хабаровск устроил дебош на борту самолета и подрался с бортпроводницей, пишет РЕН ТВ.

В самолете.
В самолете.
CC0

Мужчина летел в салоне бизнес-класса. Ему не понравились чем-то другие пассажиры. Он начал нецензурно выражаться и хвататься за их одежду. Потом «привязался» к одной из бортпроводниц и начал ее толкать.

На замечания экипажа не реагировал. Тогда неугомонного дебошира пристегнули ремнями безопасности к креслу. А один из попутчиков удерживал его.

В аэропорту нарушителя встретила полиция. Как выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяные моряки из России и Украины устроили дебош на борту самолета. Также члены экипажа разнимали драку российских туристов во время полета лайнера.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость