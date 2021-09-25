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Происшествия

Бизнесмен из Барнаула уклонился от уплаты 16,5 млн налогов

Директор строительной компании обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Он провернул определенные маневры, чтобы не платить НДС.

Налоги.
Налоги.
СС0

В следственном комитете установили, что предприниматель с января 2017 по сентябрь 2019 года внес в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов и налога, подлежащего уплате в бюджет.

В частности, он завысил вычеты, на которые компания якобы имело право от фактически не совершавшихся сделок.

Также он незаконно и необоснованно уменьшил общую сумму НДС к уплате на размер этих вычетов.

«Внесение заведомо ложных сведений в налоговые декларации повлекло за собой уклонение от уплаты в бюджет налога на общую сумму более 16 миллионов 500 тысяч рублей, что является крупным размером», — заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия предприниматель отношение к вине по предъявленному обвинению не высказал.

На его имущество стоимостью более 6 млн рублей наложили арест.

Кроме того, прокуратура заявила гражданский иск на сумму неуплаченного налога.

Уголовное дело передают в суд.

Ранее в Алтайском крае бизнесмена обвинили в сокрытии денег, которыми налоговики планировали погасить недоимки по налогам и сборам.

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