Бийский «бизнесмен-металлист» утаил 5 млн рублей, чтобы не гасить долги по налогам

В Алтайском крае бизнесмена обвинили в сокрытии денег, которыми налоговики планировали погасить недоимки по налогам и сборам, сообщает региональный СК.

Компания бийчанина занимается «обработкой металлических отходов и лома, оптовой и розничной торговлей, грузоперевозками».

Бизнесмен знал, что фирма имела задолженность по уплате налогов и страховых взносов.

«Решил сокрыть денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки. Для этого производил расчеты по обязательствам с контрагентами, используя счета третьих лиц», — рассказали в ведомстве.

С сентября 2020 года по март 2021 года бийчанин утаил более 5 млн рублей, что является крупным размером.

Прокуратура заявила иск на сумму неуплаченного налога, для чего следствие арестовало имущество предпринимателя стоимостью более 4 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд. Жителю Бийска грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко «объявил войну» алтайскому бизнесу, прокручивающему махинации с налогами мимо бюджета.

Кстати, после этого стало известно, что алтайские налоговики собрали на 21% больше денег, несмотря на заявления о сокрытии налогов.