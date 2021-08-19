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Экономика

Алтайские налоговики собрали на 21% больше денег, несмотря на заявления о сокрытии налогов

В Алтайском крае в первом полугодии 2021 года налоговики собрали 80 млрд рублей, что на 21,1% превышает уровень аналогичного периода 2020 года, сообщает «Интерфакс».

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Напомним, ранее губернатор края Виктор Томенко «объявил войну» алтайскому бизнесу, прокручивающему махинации с налогами мимо бюджета.

Руководитель алтайской ФНС Юрий Куриленко отметил, что бизнес умышленно занижает налогооблагаемую базу по НДС и налогу на прибыль.

«С таким отношением к исполнению всех законных требований к ведению бизнеса мы как правительство региона согласиться никак не можем, и будем всячески этому противодействовать. Бороться с этим будем всеми инструментами», — отреагировал губернатор.

Накануне Куриленко на заседании краевого правительства сообщил, что в регионе собрали больше налогов, сборов и страховых взносов.

Виктор Томенко и Юрий Куриленко.
Виктор Томенко и Юрий Куриленко.
altairegion22.ru.

«С территории Алтайского края за январь-июнь поступило 80 с небольшим миллиардов рублей, поступления увеличились на 14 млрд рублей, или на 21,1%. Из общей суммы поступлений 54 млрд рублей — это налоги и сборы, остальное — страховые взносы», — отметил Куриленко.

Налоговик подчеркнул, что «поступления в бюджетную систему демонстрируют значительный рост»: в федеральный бюджет — на 47%, в краевой — на 20,8%, в местные бюджеты — на 24,4%, в государственные бюджетные фонды — на 6,3%.

По его словам, рост налоговых сборов произошел за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль, НДФЛ и по упрощенной системе налогообложения.

Кстати, ранее Томенко обсудил с Куриленко динамику налоговых поступлений. Оказалось, что край идет больше чем с 20-процентным приростом к 2020 году.

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