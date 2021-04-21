Бизнесмен привез полицейских на водоем и погиб, провалившись под сибирский лед

Инцидент произошел на Братском водохранилище — под лед провалился автомобиль Toyota Hilux Surf с четырьмя мужчинами в салоне.
Погиб 38-летний водитель машины, трое его пассажиров успели выбраться и не пострадали.
«Пассажирами являются сотрудники органов внутренних дел, которые находились вне службы», — рассказали в региональном МВД.
В иркутском СК начали доследственную проверку. Погибший мужчина занимался бизнесом. Пока не известно, зачем он завез правоохранителей на тонкий лед.
Ранее в Барнауле машина с чоповцами перелетела тротуар и проломила дыру в заборе возле школы.