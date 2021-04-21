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Происшествия

Бизнесмен привез полицейских на водоем и погиб, провалившись под сибирский лед

В Иркутской области погиб бизнесмен, который на своей машине с тремя полицейскими зачем-то заехал на лед водохранилища, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Обское водохранилище.
Обское водохранилище.
ГУ МЧС по Новосибирской области

Инцидент произошел на Братском водохранилище — под лед провалился автомобиль Toyota Hilux Surf с четырьмя мужчинами в салоне.

Погиб 38-летний водитель машины, трое его пассажиров успели выбраться и не пострадали.

«Пассажирами являются сотрудники органов внутренних дел, которые находились вне службы», — рассказали в региональном МВД.

В иркутском СК начали доследственную проверку. Погибший мужчина занимался бизнесом. Пока не известно, зачем он завез правоохранителей на тонкий лед.

Ранее в Барнауле машина с чоповцами перелетела тротуар и проломила дыру в заборе возле школы.

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