В Барнауле ЧОПмобиль перелетел тротуар и проломил дыру в заборе возле школы

ДТП произошло утром 20 апреля — на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Горно-Алтайской.
«После столкновения автомобиль с надписью „Сотня“ отлетел на тротуар и врезался в забор», — рассказали очевидцы.
Авария произошла рядом со школой № 59. На кадрах видно, что рядом с местом столкновения установлен дорожный знак «Осторожно, дети»
В комментариях к записи барнаульцы отметили, что ДТП на этом перекрестке происходят весьма часто.
«Стабильно раз в месяц наблюдаем подобное. Может пришло время для светофора? Школа в двух шагах», — посетовал местный житель.
Обстоятельства ДТП неизвестны. Очевидец отметил, что якобы водитель-чоповец перед столкновением с другим авто и после «даже не тормозил, покатил по газону в забор».
Ранее на алтайской трассе погибли два подростка, врезавшись в дерево. Трагедию прокомментировали в МВД.