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Происшествия

В Барнауле ЧОПмобиль перелетел тротуар и проломил дыру в заборе возле школы

Автомобиль частного охранного предприятия стал участником ДТП с повреждением забора, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП с машиной чоповцев. Барнаул.
ДТП с машиной чоповцев. Барнаул.
кадр из видео.

ДТП произошло утром 20 апреля — на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Горно-Алтайской.

«После столкновения автомобиль с надписью „Сотня“ отлетел на тротуар и врезался в забор», — рассказали очевидцы.

Авария произошла рядом со школой № 59. На кадрах видно, что рядом с местом столкновения установлен дорожный знак «Осторожно, дети»


В комментариях к записи барнаульцы отметили, что ДТП на этом перекрестке происходят весьма часто.

«Стабильно раз в месяц наблюдаем подобное. Может пришло время для светофора? Школа в двух шагах», — посетовал местный житель.

Обстоятельства ДТП неизвестны. Очевидец отметил, что якобы водитель-чоповец перед столкновением с другим авто и после «даже не тормозил, покатил по газону в забор».

Ранее на алтайской трассе погибли два подростка, врезавшись в дерево. Трагедию прокомментировали в МВД.

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