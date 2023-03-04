Бизнесмен проснулся в гостинице рядом с телом жены и запиской от неизвестного

В московской гостинице бизнесмен из Санкт-Петербурга проснулся рядом с мертвой женой.

Он нашел записку от неизвестного, который несколько часов провел в их номере, сообщается в Telegram-канале Mash.

Выяснилось, что бизнесмен вместе с 35-летней супругой заселился в DoubleTree by Hilton.

Следующие несколько дней выпали из его памяти. Однажды утром он проснулся с похмельем и увидел на кровати свою жену, которая не дышала. В комнате была записка от мужчины, в которой неизвестный благодарил пару за вечер и извинился, что не смог их разбудить.

На теле умершей не были обнаружены раны или царапины, пишет Газета.Ru. Мужчине понадобилась помощь врачей, его госпитализировали с опиумным отравлением.

На кадрах камер видеонаблюдения полицейские увидели, что неизвестный мужчина вместе с супругами заходит в их номер, после чего выходит через пять часов один.

В записке он оставил свой номер, но сейчас телефон недоступен. Полицейские разыскивают мужчину.

Ранее прохожие нашли тело девушки со связанными руками. Выяснилось, что незадолго до смерти 18-летняя москвичка находилась в квартире 37-летнего мужчины. Житель Санкт-Петербурга признался, что он вместе с погибшей употреблял запрещенные вещества