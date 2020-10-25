Бизнесмена Петрова убили за день до его показаний по делу арестованного главы города

Петрова застрелили 24 октября в Ленинградской области. 61-летний бизнесмен владел 47 компаниями с миллиардным годовым оборотом — самый крупный предприниматель Выборгского района.
«Буквально в понедельник он должен был идти в Следком давать показания по делу арестованного главы администрации Выборга», — отмечает издание.
Стоит отметить, что Петрова называли «хозяином Выборга» и подозревали в связях с криминальным миром. Так что, возможно, он мог рассказать много интересного.
Бизнесмен приехал в свой коттедж в поселке Великое. Его убили, когда он вышел из сауны, расположенной на берегу реки.
СК России возбудил дело о заказном убийстве. По одной из версий, Петров стал жертвой снайпера — застрелили с другого берега реки. Сторож, сообщивший об убийстве, звука выстрела не слышал.
У бизнесмена два сына. Виталий Петров — первый российский гонщик «Формулы 1», второй сын — классический музыкант, поступил в университет в Вене без экзаменов.