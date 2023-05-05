Блиновская остановила продажи своих марафонов, чтобы не попасть в СИЗО

Она испугалась, что попадет в СИЗО.

Блиновская дала указание кураторам — именно они активно продавали ее курсы даже после возбуждения уголовного дела. Сейчас купить "пакет к успеху" на телефоне Блиновской уже нельзя.

Между тем из некоторых старых семинаров не убрали кнопку "оплатить", поэтому клиенты Блиновской при желании все равно могут отправить ей деньги, правда взамен ничего не получат, указывает LIFE.

На данный момент Блиновская заключена под домашний арест и не может пользоваться интернетом и социальными сетями из-за запрета суда.

Адвокат Сергей Жорин отмечает, что для начала суд должен допросить кураторов марафонов и верифицировать принадлежность аккаунтов, где была размещена соответствующая информация. На основании полученной информации должно быть принято решение об ужесточении мер Блиновской.

Что произошло?

По делу Елены Блиновской возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что блогер в 2019—2021 годах не заплатила налоги на 918 млн рублей. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций.