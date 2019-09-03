Блогера приговорили к пяти годам колонии за твит в адрес детей силовиков

«Суд постановил признать Синицу виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима» — огласила судья.
Ранее гособвинение в ходе прений сторон попросило признать Синицу виновным и назначить шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый свою вину отрицает.
Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. 28 июля у него возник умысел на возбуждение ненависти и вражды на странице в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов, следует из обвинительного заключения.
По данным следствия, 31 июля Синица под одной из записей в микроблоге о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий. В нем он призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.
В обвинительном заключении говорится, что он разместил в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.
За высказывание Синицы в соцсети следком возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ —"Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия".