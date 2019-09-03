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Происшествия

Блогера приговорили к пяти годам колонии за твит в адрес детей силовиков

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии за экстремизм в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, сообщает ТАСС.

Росгвардия.
Росгвардия.
altapress.ru

«Суд постановил признать Синицу виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима» — огласила судья.

Ранее гособвинение в ходе прений сторон попросило признать Синицу виновным и назначить шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый свою вину отрицает.

Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. 28 июля у него возник умысел на возбуждение ненависти и вражды на странице в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов, следует из обвинительного заключения.

По данным следствия, 31 июля Синица под одной из записей в микроблоге о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий. В нем он призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.

В обвинительном заключении говорится, что он разместил в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.

За высказывание Синицы в соцсети следком возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ —"Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия".

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