«Блондинка на каблуках». Сибиряк переоделся в женщину и совершил кражу в чужой квартире

В конце ноября в Иркутске неизвестный попал в чужую квартиру и похитил сотовый телефон, сообщают в ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции изучили записи с камеры видеонаблюдения и установили, что к краже может быть причастна девушка, которая проходила по лестничной площадке.

Версия о замаскированном мужчине появилась сразу. Судя по комплекции тела и довольно шаткой походке, персонаж на видео не совсем походил на женщину.

Сыщикам удалось раскрыть преступление. Задержанным оказался 30-летний местный житель, судимый уже восемь раз.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее стало известно, что за кражу телефона и денег на таксиста возбудили уголовное дело.