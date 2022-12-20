20 декабря
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Происшествия

За кражу телефона и денег на таксиста возбудили уголовное дело

После отдыха в ночном клубе 39-летний житель Омска обнаружил пропажу мобильного телефона и списание 61 тыс. рублей со счета, сообщает УМВД по региону.

Пароль на телефоне.
Пароль на телефоне.
CC0

Установлено, что похищенные денежные средства потратили в букмекерской конторе.

Неизвестный воспользовался телефоном и получил доступ к личному кабинету потерпевшего. Выигрыш со всех ставок он выводил к себе на счет.

По банковским данным полицейские установили личность подозреваемого.

Им оказался 21-летний местный житель, который подрабатывал в такси. Задержанный признался, что обнаружил сотовый телефон без блокировки в салоне автомобиля.

После установки приложения для игр он привязал банковскую карту владельца. За двое суток водитель такси выиграл 35 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, жителя Новоалтайска подозревают в краже денег с банковской карты знакомой, пока та спала.

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