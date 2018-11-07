Bloomberg: новейшие Boeing 737 могут самостоятельно срываться в пике

Компания Boeing намерена отправить операторам своих новых моделей Boeing 737 Max предупреждение, что самолеты могут самостоятельно сорваться в крутое пике, сообщает РИА Новости , ссылаясь на агентство Bloomberg.

Это может происходить из-за ошибочных показателей системы контроля полета.

Предупреждение основано на предварительных результатах расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии, произошедшего 29 октября. Выяснилось, что самолеты Boeing 737 Max могут автоматически «опускать нос» вниз в определенных случаях, когда возможен срыв потока (неконтролируемое нарушение баланса процессов движения воздуха).

В предупреждении будут содержаться указания для пилотов, как действовать для того, чтобы избежать проблемы, сообщил источник агентства.

Обломки на глубине

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air утром 29 октября упал в море возле побережья Западной Явы через 13 минут после вылета из Джакарты. Обломки лайнера находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. Выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

Информация из «черного ящика»

Ранее глава национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT) Сурджанто Танджоно со ссылкой на данные бортового самописца заявил, что указатель воздушной скорости разбившегося в Индонезии самолета авиакомпании Lion Air был неисправен во время четырех последних полетов.

Информация, полученная из «черного ящика», подтвердила сообщения, что у самолета были некорректные данные о скорости и высоте.

Танджоно попросил компанию Boeing и власти США принять необходимые меры для предотвращения проблем с прибором на самолете данного типа во всем мире.

Падение лайнера на Кубе

18 мая на Кубе вскоре после вылета из аэропорта Гаваны потерпел крушение пассажирский Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacin. На его борту находились 113 человек, в том числе 104 пассажира.

Изначально причиной трагедии называли техническую неисправность.

Но свидетели падения самолета рассказали, что лайнер задел линии электропередачи и начал терять высоту.

Спасатели прибыли на место происшествия спустя 12 минут.