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Происшествия
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Пассажирский Boeing авиакомпании Lion Air рухнул в море (обновлено)

Самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии. Власти пока не называют число погибших.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Самолет выполнял внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг.

Количество пассажиров, которые были на борту, неизвестно, пишет Nation News. На месте авиакатастрофы уже началась поисково-спасательная операция.

Boeing пропал с радаров через 10 минут после взлета. Он рухнул в море, пишут «Ведомости». Информацию об обнаружении погружающегося в воду лайнера рядом с портом в районе Танжунг-Приок в Службу движения судов морского транспорта передал экипаж одного из буксиров, передает The Strait Times. Согласно данным Flightradar, рейс JT610 упал на 1200 футов за 10 секунд и резко увеличил скорость, пишет ura.ru.

Выясняются подробности случившегося.

По последним данным, на борту находились 188 пассажиров, в том числе двое новорожденных и один ребенок, и семь членов экипажа, пишет РБК.

В Главном управлении гражданской авиации сообщили, что пилоты самолета контактировали с диспетчером и просили вернуться в аэропорт вылета. После этого разговора борт пропал с радаров.

28 сентября пассажирский Boeing авиакомпании Air Niugini совершил аварийную посадку на воду в Микронезии. На борту было 36 пассажиров и 11 членов экипажа. Лайнер следовал на острова Трук (группа небольших островов в архипелаге Каролинские острова в юго-западной части Тихого океана). Но по неизвестным пока причинам борт не долетел до взлетно-посадочной полосы примерно 150 метров и рухнул в воду.

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