Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 мая 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Boeing экстренно сел в Красноярске из-за отказа двигателя

Грузовой Boeing 747−400 авиакомпании Airbridgecargo экстренно сел в аэропорту Красноярска. У воздушного судна отказал один из двигателей, пишет ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Самолет.
Самолет.
СС0

Самолет следовал по маршруту Шанхай — Москва, когда у него отказал левый двигатель. На борту Boeing находился экипаж из трех человек. Пострадавших нет, сказали в ведомстве.

Авиакомпания направит в Красноярск своих техников для обследования воздушного судна. Самолет в данный момент находится на земле, а после диагностики продолжит полет. Борт должен приземлиться в аэропорту Шереметьево.

Boeing 744 перевозил различные грузы.

26 апреля пассажирский Boeing вернулся в Красноярск из-за неисправности двигателя. На борту было более 200 пассажиров, никто не пострадал.

В ноябре 2018 года Boeing 737 авиакомпании NordStar, вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья (Хайнань), совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за трещины на стекле в кабине пилота.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость