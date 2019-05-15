Boeing экстренно сел в Красноярске из-за отказа двигателя

Самолет следовал по маршруту Шанхай — Москва, когда у него отказал левый двигатель. На борту Boeing находился экипаж из трех человек. Пострадавших нет, сказали в ведомстве.
Авиакомпания направит в Красноярск своих техников для обследования воздушного судна. Самолет в данный момент находится на земле, а после диагностики продолжит полет. Борт должен приземлиться в аэропорту Шереметьево.
Boeing 744 перевозил различные грузы.
26 апреля пассажирский Boeing вернулся в Красноярск из-за неисправности двигателя. На борту было более 200 пассажиров, никто не пострадал.
В ноябре 2018 года Boeing 737 авиакомпании NordStar, вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья (Хайнань), совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за трещины на стекле в кабине пилота.