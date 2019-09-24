Boeing выплатит компенсации семьям россиян, погибших в авиакатастрофе

Родственники погибших из 35 стран получат по $144,5 тысячи из созданного в июле специального фонда.

Претензии будут принимать до 31 декабря. Для того, чтобы получить компенсацию, родственникам погибших не нужно отказываться от судебного разбирательства.

Авиакатастрофы

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX через 13 минут после вылета разбился в Индонезии, погибли 189 человек.

Вторая катастрофа произошла в марте 2019 года в Эфиопии, когда через несколько минут после вылета разбился 737 MAX. Погибли 157 человек, среди них трое россиян. Среди них — инструктор по прыжкам в тандеме, воздушный оператор Сергей Вяликов, а также супружеская пара из Таганрога Александр и Екатерина Поляковы. Оба — сотрудники Сбербанка. Они летели в Африку в путешествие. За полтора часа до взлета блогеры сняли свое последнее видео в аэропорту Аддис Абебы.

Салон Boeing 737. wikimedia.org , СС0

Эксплуатация приостановлена

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена, в отставку ушел вице-президент корпорации Эрик Линдблад, ответственный за выпуск самолета, пишет polit.ru.

Во II квартале 2019 года компания Boeing получила убыток в 2,94 млрд долларов после приостановки выпуска Boeing 737 MAX.

Авиакомпания S7 приостановила полеты на лайнерах Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии.

Из сообщения пресс-службы авиакомпании:

«Данное решение не повлияет на регулярность рейсов авиакомпании, полёты будут осуществляться в штатном режиме. Весь парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них всего два лайнера Boeing 737 MАХ».

В России единственным эксплуатантом Boeing 737 МАX является входящая в группу S7 авиакомпания «Глобус».

Самолет. СС0

Причины ЧП

Следователи из Индонезии назвали причинами крушения пассажирского Boeing 737 MAX в октябре 2018 года недостатки в конструкции лайнера, а также нехватку контроля со стороны регуляторов. Помехи в работе регуляторов Boeing признал в обеих катастрофах.

7 сентября стало известно о провале испытаний нового Boeing 777X, презентацию которого отложили после крушения в Эфиопии.

Корпорация планирует возобновить выпуск самолетов в конце 2019 года.