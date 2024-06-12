Боец СВО ударил мужчину ножом в шею и отделался штрафом

Военный суд Новочеркасска постановил прекратить уголовное дело в отношении бойца СВО, ранившего мужчину ножом в гостинице Ростовской области, указывает Газета.Ru.

Происшествие произошло в гостинице «Пятый угол». Проходящий службу по контракту в ходе конфликта ранил ножом в шею мужчину.

Защита военного ходатайствовала о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа.

Адвокат аргументировал это тем, что военнослужащий ранее не был судим, раскаялся и добровольно выплатил пострадавшему 90 тыс. рублей.

Также в постановлении отмечается — у контрактника есть малолетний ребенок и беременная жена. Потерпевший и прокурор поддержали ходатайство защиты.

Суд принял решение об освобождении подсудимого от уголовной ответственности и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее произошла массовая драка из-за бойцов СВО. В потасовке приняли участие более ста человек. Это произошло в Башкирии.

Все началось в кафе. Там между посетителями и руководством заведения возник конфликт на почве неподобающего поведения отдыхающих.

В конечном итоге произошло нападение на двух участников спецоперации. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке.

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