В Башкирии произошла массовая драка, в которой были задействованы участники СВО.

Все началось в кафе. Там между посетителями и руководством заведения возник конфликт на почве неподобающего поведения отдыхающих, указывает ura.ru.

В конечном итоге произошло нападение на двух участников спецоперации. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке.

Дипломатичекие «разборки»

Telegram-канал «Честно говоря», ссылаясь на очевидцев, сообщил — на находящихся в отпуске бойцов СВО напали мигранты. После «выяснения отношений» была достигнута договоренность о месте и времени разборок.

Уже 25 мая на встречу пришло около 150 человек.

Возбуждено уголовное дело.

Оно находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла с участием бойцов ЧВК «Вагнер».

В потасовке с применением оружия участвовали бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», в результате чего в Челябинске усилили меры безопасности.

Девушка гуляла по городу со своим парнем, и они повстречали ее бывшего возлюбленного.

Экс-бойфренд избил молодого человека, тогда девушка позвонила отцу, бывшему бойцу ЧВК.

В результате произошло столкновение между ним и его бывшими сослуживцами с компанией экс-возлюбленного дочери, в котором вагнеровцы одержали верх.

Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Возбуждено уголовное дело.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах расследования уголовного дела по факту драки со стрельбой.

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