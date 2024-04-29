Боевики напали на пост ДПС. Есть погибшие полицейские

На пост ДПС напали боевики. Погибли двое полицейских, которые были прикомандированы в Карачаево-Черкессию из Курганской области.

Ранее двое местных сотрудников ДПС, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области, указывает Lenta.ru. Они госпитализированы.

Пятерых боевиков ликвидировали.

По версии следствия, нападавшие опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля также в Карачаево-Черкессии. Тогда двое неизвестных обстреляли троих полицейских и похитили их оружие. Двое правоохранителей погибли.

В регионе вводили план "Сирена".

Нападавшие скрылись.

Ранее до 11 человек увеличилось число пострадавших в ходе боестолкновения силовиков с боевиками в Ингушетии.

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