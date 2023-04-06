При перестрелке погибли трое полицейских, семеро ранены в российском регионе

Трое полицейских погибли, еще семь пострадали при перестрелке с боевиками.

ЧП случилось в Ингушетии. Один из погибших — старший участковым, а двоих прикомандировали из других частей МВД.

Объявлена контртеррористическая операция (КТО). Перестрелка продолжалась всю ночь, пишет «МК».

Боевиков силовики заблокировали в одном из домовладений в селе Зязиков-Юрт. По версии правоохранителей, четверо преступников напали на пост ГАИ 28 марта — тогда двоих из банды ликвидировали.

Силовики пытаются задержать боевиков.

Ранее в Чечне ликвидировали боевиков, их тела принесли к ногам Кадырова. Также боевики взяли в заложники пилота и пассажиров самолета.